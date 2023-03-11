الإثنين.. قطع المياه 15 ساعة بعدد من المناطق بالفيوم.. اعرف التفاصيل

الفيوم رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فى بيان لها اليوم السبت، أنه نظرا لاعمال الصيانة لنقطتين تسرب بخط مياه الشرب قطر 1000مم بجوار عزبة عفت الشوكى على بحر وهبى بمركز طاميه، تقرر قطع المياه لمدة 15 ساعة اعتبارا من الساعه التاسعة صباح غدا الاثنين حتى الثانية عشر منتصف الليل .

والمناطق المتأخرة بالإنقطاع هي مركز طاميه بالكامل - المنطقة الصناعية بكوم اوشيم " وفي مركز سنورس سيم قطع المياه لمناطق" منشأة طنطاوي - منشأة بنى عتمان وتوابعهم".

وفي مركز الفيوم سيتم قطع المياه بمناطق" الصالحيه - الناصرية - سيلا - العدوة"

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 من أى تليفون أرضي.