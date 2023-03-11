افتتاح السوق الخيرى الثانى بكلية الفنون الجميلة في جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتحت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية صباح اليوم، السوق الخيرى الثانى تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور اشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية.

ويأتى المعرض فى إطار التعاون مع أحد الجمعيات وتوفير منتجات للطلاب بأسعار مخفضة، ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات بجودة عالية بأسعار رمزية فى مستوى الجميع وذلك ضمن مساهمة الكلية فى التكافل الاجتماعى.

فى سياق آخر نظمت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ندوة تحت عنوان "الزلازل تأثيرها والتعامل معها والتصميم الزلزالى للمباني"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور وليد عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفى حضور عدد من الأساتذة بكلية الهندسة، والمهندس السيد حسن، عضو نادى المهندسين بالإسكندرية.

افتتحت الندوة بكلمة للدكتور ثروت عبدالفتاح، استاذ الجيوفيزياء التطبيقية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والذى تحدث عن الزلازل وأسباب حدوثها، وتوزيعها وتأثيرها، كما تحدث الدكتور حسام مغازى، أستاذ هندسة الرى ورئيس قسم الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة ووزير الرى الأسبق، حول شواطئ الإسكندرية والتحديات التى تواجهها، وخاصة فى أوقات الزلازل والهزات الأرضية.

بينما تناول الدكتور هشام عبدالمحسن، استاذ ميكانيكا التربة والأساسيات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية علاقة الزلازل بالتربة والأساسات والبناء وأكواد البناء وخاصة فيما يتعلق بالزلازل، وتناول الدكتور أحمد طرابية استاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة بالإسكندرية، تطور طرق التصميم الزلزالى.