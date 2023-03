ننشر توصيات الملتقى العلمى الثانى بكلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية توصيات الملتقى العلمي الثانى والذى تناوله الدكتور أكرم الداوودي استشاري جراحة العظام ومناظير المفاصل بمستشفيات جامعة الإسكندرية، التوصيات التالية:

1. توسيع قاعدة التثقيف والتوعية لطلاب الكلية بأضرار تناول المنشطات الصناعية على اللاعب والفرق.

2. عمل دورات وندوات مغزاها مكافحة المنشطات والتعرف على أضرار وأخطار هذه المنشطات المحرمة دوليًا.

3. إضافة مادة مكافحة المنشطات في مناهج الكلية والتي تدرس للطلاب بتعديل توصيف بعض المواد المرتبطة بالصحة الرياضية والتغذية لزيادة الوعي الصحي للطلاب والتعرف على أخطار تناول المنشطات المحرمة دوليًا للرياضيين.

4. تنظيم دورات تخصصية في مجال مكافحة المنشطات للرياضيين في المجتمع الخارجي.

يذكر أن نظمت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية الملتقى العلمي الثاني - الطب الرياضي وأبحاث الجهاز الحركي تحت عنوان " معاً نستطيع ضد المنشطات في المجال الرياضي Together We can anti-Doping in Sports تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية , والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد بلال عميد الكلية واشراف الدكتور مهاب عبد الرزاق وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.