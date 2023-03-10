ننشر توصيات الملتقى العلمى الثانى بكلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية

1. توسيع قاعدة التثقيف والتوعية لطلاب الكلية بأضرار تناول المنشطات الصناعية على اللاعب والفرق.

2. عمل دورات وندوات مغزاها مكافحة المنشطات والتعرف على أضرار وأخطار هذه المنشطات المحرمة دوليًا.

3. إضافة مادة مكافحة المنشطات في مناهج الكلية والتي تدرس للطلاب بتعديل توصيف بعض المواد المرتبطة بالصحة الرياضية والتغذية لزيادة الوعي الصحي للطلاب والتعرف على أخطار تناول المنشطات المحرمة دوليًا للرياضيين.

4. تنظيم دورات تخصصية في مجال مكافحة المنشطات للرياضيين في المجتمع الخارجي.

يذكر أن نظمت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية الملتقى العلمي الثاني - الطب الرياضي وأبحاث الجهاز الحركي تحت عنوان " معاً نستطيع ضد المنشطات في المجال الرياضي Together We can anti-Doping in Sports تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية , والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد بلال عميد الكلية واشراف الدكتور مهاب عبد الرزاق وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتى ذلك ضمن سلسلة الملتقيات العلمية للطب الرياضي ودراسات الجهاز الحركي، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية وضيوف الملتقى وأدار اللقاء الدكتور علاء عليوة الأستاذ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية وحاضر في الملتقى الدكتور ماجد أسامة (الأمين العام لرابطة اطباء التغذية العلاجية بالإسكندرية - طبيب أخصائي تغذية علاجية ورياضية والصحة العامة)، وتحدث عن المكملات الغذائية، فوائد وأضرار، مكافحة المنشطات، منظمة وادا WADA.

وتحدث الدكتور محي الدين نبيل الجعفري (صيدلي رياضي، استشاري مكافحه المنشطات باللجنة الطبية للاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية)، عن بعض الأدوية والتي تستخدم كمكملات غذائية وخطورتها على الإنسان واستخدام بعض أدوية البرد مثل كونجيستال التي تعتبر من المواد المحرمه للرياضيين.

وأضافت الدكتورة سحر عيسى (أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية وأخلاقيات المهنة الطبية كلية الطب جامعة الإسكندرية) أن مكافحة المنشطات وخطورتها وتعتبر غش تقوم به بعض الأفراد لاكتساب مركز أو ميدالية على حساب الآخرين، ثم تكلمت عن خطورة هذه المواد على الكليتين والكبد وصحة الإنسان.

وتناول الدكتور مجدي مصطفي الصباغ (استشاري الطب الرياضي أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، مدير الطب الرياضي بالمركز الأولمبي للفرق القومية، عضو لجنة المنشطات بالاتحاد الدولي للسلاح FIE)، كيفية سحب العينات من اللاعبين مباشرةً بعد المسابقات الرياضية وكيفية إرسال هذه العينات إلى المعامل الدولية لتحليلها، ثم تحدث عن مكافحة المنشطات وخطورتها على الصحة للرياضيين وكيف نشأت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات WADA والتي أقرت عدة بنود وقواعد وقوانين للحد من انتشار من المنشطات بين الرياضين المشاركين في الألعاب الدولية الأولمبية.