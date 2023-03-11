اليوم السابع
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السبت، 11 مارس 2023 05:43 م
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استعدادات تنفيذ مبادرة "كتف فى كتف" ضمن أعمال التحالف الوطني.. صور

السبت، 11 مارس 2023 04:43 م
استعدادات تنفيذ مبادرة "كتف فى كتف" ضمن أعمال التحالف الوطني.. صور استعدادات تنفيذ مبادرة "كتف بكتف"
كتب مدحت وهبة

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أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف  الوطنى للعمل الأهلي التنموي البدء فى تنفيذ مبادرة التحالف "كتف بكتف" أكبر مبادرة من نوعها لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، حيث قام فريق متطوعي صناع الخير بالبدء فى تعبئة كراتين المواد الغذائية إستعداداً لنقلها للمحافظات ليتم التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية وفق جدول زمنى على مدار أيام الأسبوع.
 
 
وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي أن المؤسسة فى إطار عضويتها فى التحالف تشارك بفاعلية فى تنفيذ كل مبادرته إيماناً منها باهمية هذه المبادرات للشرائح المستهدفة وتأكيداً على دور التحالف فى تعظيم جهود المجتمع المدنى فى دعم الشرائح الأولى بالرعاية وان مبادرة كتف بكتف من التحالف تنطلق فى توقيع غاية فى الأهمية حيث تهدف الى تامين الإحتياجات الغذائية للأسر الاولى بالرعاية مع قدوم الشهر الكريم. 
 
 
واشار عبدالفتاح إلي أن فريق صناع الخير للتنمية سوف ينطلق فى توزيع كراتين المواد الغذئية بالتعاون مع عدد كبير من متطوعي المؤسسة وفق جدول زمنى يبدء بالتوزيع فى قرية حنون بمدينة زفتى بمحافظة الغربية ثم يتم التوزيع يوم الاثنين القادم بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين محافظة الجيزة ثم تتجه قوافل التوزيع جنوبا حيث قرية نجح الجسور مركز الطود يوم الثلاثاء القادم ويليها التوزيع بقرية يوسف الصديق بمحافظة الفيوم يوم الاربع ليتم ختام الاسبوع بتوجه قافلة كبيرة من المساعدات الغذائية الى محافظة سوهاج الخميس القادم.
 
 
واوضح عبدالفتاح أن صناع الخير تقوم بالتوزيع وفق قاعدة بيانات واضحة تراعى الإحتياج الحقيقى للاسر المستحقة وتضمن وصول المساعدات إلي الأسر فى منازلها ويتم التوزيع بالتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذى للدولة.
 
استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف (1)
استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف 

استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف (2)
استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف 

استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف (3)
استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف 

استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف (4)
استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف 

استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف (5)
استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف 

استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف (6)
استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف 

 
استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف (8)
استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف 

استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف (9)
استعدادات تنفيذ مبادرة كتف بكتف 
 

 


صناع الخير

مبادرة التحالف الوطني كتف بكتف

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مبادرة كتف فى كتف

كتف فى كتف للعمل التنموى



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