تدشين مبادرة "كتف بكتف" بنادى سيتى كلوب بكفر الشيخ لتوزيع 21 ألف كرتونة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد اللواء تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تدشين مبادرة كتف بكتف بنادي سيتي كلوب بمدينة كفر الشيخ، للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

وشهد التدشين عددا من الفقرات المتنوعة، وتوزيع الهدايا على الأطفال بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير، العام لمحافظة كفر الشيخ، والعقيد محمد عبدالله ، مدير إقليم الدلتا لمؤسسة حياة كريمة، وإسلام جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، وعدد من الشعبيين والتنفيذيين، والمتطوعين، والمستفيدين من الأهالي، ومسئولي الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

ووزع منظمو المبادرة عبوات المواد الغذائية،على الفئات المستهدفة وفانوس رمضان على الاطفال، الذين اكتظت بهم الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوي، فيما اصطف مئات المتطوعين التابعين للتحالف الوطنى لتوزيع المواد الغذائية مجانا وسط أجواء احتفالية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها، خاصة الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالمبادرة مؤكدًا أنها تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

قال اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، مصداقاً لقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى" فإن مبادرة كتف بكتف تؤكد أن الدولة تسعى لتخفيف الحمل والأعباء عن أهالينا، كما تؤكد أننا نقف جانبا إلى جانب، موجها الشكر لمؤسسة حياة كريمة، ولكل مواطن يجتهد ويعمل لصالح الاخرين، مشيراً أن قوة مصر في وحدة شعبها، وهذه القوة التي هونت على مصر الظروف التي مرت بها، متمنيا كل التوفيق لمؤسسة حياة كريمة، مشيراً إلى تنوع فاعليات التحالف الوطني للعمل الأهلى لدعم الفئات المستحقة، موجها الشكر لكل المشاركين في المبادرة، مشيراً إلى أن التحالف الوطني انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عام للمجتمع المدني بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي، الذي يضم 25 جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية.

وقال العقيد محمد عبدالله ، مدير اقليم الدلتا لمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة "كتف فى كتف" بكفر الشيخ هي إحدى المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الهدف الاساسى للمبادرة، الوصول للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا وتوزيع 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة محافظات الجمهورية خلال الشهر الجاري.

فيما أكد إسلام جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع خطة الدولة للحماية الاجتماعية والتى تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية وتخفيف العبء عليهم، بالاضافة الى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات و توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، مشيراً إلى أنه جارى توزيع 21 ألف كرتونة بالمحافظة.



اثناء توزيع الكراتين



جانب من المتطوعين



جانب من كراتين المبادرة



كراتين حياة كريمة بكفر الشيخ



كراتين حياة كريمة