إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع، حادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة/ الفيوم" الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الحادث قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما أصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة/ أسيوط" الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.