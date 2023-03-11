اليوم السابع
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السبت، 11 مارس 2023 08:22 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

السبت، 11 مارس 2023 07:56 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "القاهرة/ الفيوم" الصحراوي، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع، حادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة/ الفيوم" الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الحادث قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كما أصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة/ أسيوط" الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

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