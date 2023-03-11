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إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالقاهرة

السبت، 11 مارس 2023 12:50 م
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالقاهرة حادث- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 12 شخصا بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى الطريق الإقليمي بالقاهرة، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 
 
 

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