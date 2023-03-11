إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة قتل زوجته فى قنا

تعود أحداث الواقعة لعام 2019، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحمد.م، 32 عامًا، بتهمة قتل زوجته طعنا، بسبب خلافات نشبت بينهما بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهم بإحالة أوراقه إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 مايو المقبل، للنطق بالحكم.