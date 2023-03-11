اليوم السابع
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إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة قتل زوجته فى قنا

السبت، 11 مارس 2023 03:24 م
إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة قتل زوجته فى قنا محكمة- أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة، بإحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة قتل زوجته طعنًا بنقادة جنوب قنا.
 
 
تعود أحداث الواقعة لعام 2019، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحمد.م، 32 عامًا، بتهمة قتل زوجته طعنا، بسبب خلافات نشبت بينهما بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.
 
 
تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهم بإحالة أوراقه إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 مايو المقبل، للنطق بالحكم.
 
 
 
 

 


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