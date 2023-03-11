أبخازيا ترفع حالة التأهب الأمني بسبب الأحداث في جورجيا

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رفعت أبخازيا اليوم السبت، حالة التأهب الأمني وذلك على ضوء الأحداث الجارية في جورجيا المجاورة لها.

ووجه رئيس أبخازيا أصلان بجانيا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أجهزة وهيئات إنفاذ القانون برفع درجة التأهب في عموم البلاد، مشددا على ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية في أوسيتيا الجنوبية أنها تراقب عن كثب ما يحدث في جورجيا، محذرة من أن تفاقم الأزمة يهدد أمن واستقرار منطقة القوقاز.

وكان البرلمان الجورجي قد جمد مشروع قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل، والذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وذلك بعدما تسبب في اندلاع احتجاجات حاشدة ضده.

وينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمى رسميا "قانون شفافية التأثير الأجنبي" والذي تبناه البرلمان بالقراءة الأولى يوم /الثلاثاء/ الماضي، على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر أجنبية، وتصنيفها كـ "عملاء أجانب".