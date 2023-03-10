وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى قلقيلية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الجمعة، استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر بقلقيلية.

واندلعت مواجهات بالقرب من المعبر الشمالي بمدينة قلقيلية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى لإصابة فتى برصاصة حي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي لتلقي العلاج حيث وصفت إصابته بالحرجة، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا.

ووقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بشمال وجنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق محافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة.

وتشهد قرية "كفر قدوم" أسبوعيا، مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان، وللمطالبة بفتح شارع القرية الذي يغلقه الاحتلال منذ 19 عاما.

وفي الخليل جنوبا، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المُسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة "بيت أمر".