واشنطن تؤيد تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوكرانيا

وكالات

أعلنت الخارجية الأمريكية عن تأييد واشنطن لنتائج تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية حول أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه "خلال السنتين الأخيرتين كانت الولايات المتحدة تعمل على تحسين وإعادة إطلاق علاقاتها مع المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "ولكننا لا نناقش الأشكال المحددة للدعم الذي يمكننا أن نقدمه للمحكمة ولا نريد أن نقوم بأي شيء من شأنه أن يهدد موضوعية التحقيق ويوجه ضربة إلى العدالة".

واعتبر أن المحكمة تمتلك الصلاحيات للعمل الخاص بأوكرانيا وأضاف: "نحن نؤيد التحقيق الذي أعلن عنه المدعي العام"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تعتبر عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

جدير بالذكر أن موسكو رفضت تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول توفر دوافع فتح تحقيق مع روسيا بتهمة "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وروسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وقالت الخارجية الروسية في أبريل 2022، إن موسكو غير ملتزمة بالتعاون مع المحكمة، لكنها ستتابع عن كثب أعمالها.