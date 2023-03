كلية تربية رياضية بنين الإسكندرية تنظم الملتقي العلمى الثانى بعنوان "ضد المنشطات"

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية الملتقى العلمى الثانى - الطب الرياضى وأبحاث الجهاز الحركى تحت عنوان "معاً نستطيع ضد المنشطات فى المجال الرياضى " Together We can anti-Doping in Sports " تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية , والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد بلال عميد الكلية واشراف الدكتور مهاب عبد الرزاق وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئه .

يأتى ذلك ضمن سلسلة الملتقيات العلمية للطب الرياضى ودراسات الجهاز الحركى، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكليه وضيوف الملتقى وادار اللقاء الدكتور علاء عليوة الاستاذ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية وحاضر فى الملتقى الدكتور ماجد أسامه (الأمين العام لرابطة اطباء التغذية العلاجيه بالإسكندرية - طبيب أخصائى تغذية علاجيه ورياضيه والصحه العامة)،وتحدث عن المكملات الغذائية، فوائد وأضرار، مكافحه المنشطات، منظمة وادا WADA ،

وتحدث الدكتور محى الدين نبيل الجعفرى (صيدلى رياضي، استشارى مكافحه المنشطات باللجنة الطبيه للاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية)، عن بعض الأدوية والتى تستخدم كمكملات غذائية وخطورتها على الإنسان واستخدام بعض أدوية البرد مثل كونجيستال التى تعتبر من المواد المحرمه للرياضيين.

واضافت الدكتورة سحر عيسى (استاذ الطب الشرعى والسموم الاكلينيكيه واخلاقيات المهنه الطبيه كلية الطب جامعة الإسكندرية) أن مكافحه المنشطات وخطورتها وهى تعتبر غش تقوم بيه بعض الأفراد لاكتساب مركز أو ميدالية على حساب الآخرين، ثم تكلمت عن خطورة هذه المواد على الكليتين والكبد وصحة الإنسان.

وتناول الدكتور مجدى مصطفى الصباغ (إستشارى الطب الرياضى أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، مدير الطب الرياضى بالمركز الاوليمبى للفرق القومية، عضو لجنة المنشطات بالاتحاد الدولى للسلاح FIE)، كيفيه سحب العينات من اللاعبين مباشرةً بعد المسابقات الرياضيه وكيفيه إرسال هذه العينات إلى المعامل الدوليه لتحليلها، ثم تحدث عن مكافحه المنشطات وخطورتها على الصحة للرياضيين وكيف نشأت المنظمة الدوليه لمكافحة المنشطات WADA والتى أقرت عدة بنود وقواعد وقوانين للحد من إنتشار من المنشطات بين الرياضين المشاركين فى الألعاب الدوليه الأولمبية.

واختتم الدكتور أسامة غنيم (الرئيس التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات السابق ووكيل وزارة الشباب والرياضة للطب الرياضى سابقًا) اللقاء بتوضيح الدور الذى تلعبه المنظمة الدوليه لمكافحة المنشطات WADA ودورها فى معاقبه وسحب الميداليات والمراكز من الفرق التى تخالف قواعد وقوانين المنظمة الدولية.