مياه كفر الشيخ تطلق فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار" كل نقطة بتفرق".. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء حسين عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن تنفيذ الحملة القومية، لترشيد مياه الشرب، تحت شعار" كل نقطة بتفرق"، بقرية الربع التابعة لمركز بلطيم ، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، فى الفترة من يوم 10 إلى 16 مارس الجاري.

وأضاف عبد الغني، أنه جرى البدء بمجموعة من الاستقصاءات القبليه، للتعرف والوقوف على مشاكل القرية، للمساعدة فى حلها، وتم تخصيص جزء من صلاة الجمعة للحديث عن ترشيد المياه، كما قام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات وبروشور على المصلين عقب انتهاء الخطبة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أن الفاعليات تتم بالتنسيق مع الجهات المشاركة "محافظة كفر الشيخ- مديرية الأوقاف - الكنيسة الأرثوذكسية - مديرية الصحة - البيئة- المنطقة الازهرية- مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - الهيئة العامة لقصور الثقافة".

يذكر أنه يقام احتفال اليوم العالمي للمياه سنويا في 22 مارس بوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، اليوم العالمي للمياه هو فرصة لرفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه، وإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق.

المياه هي لبنة أساسية للحياة هي أكثر من مجرد ضرورة لإرواء العطش أو حماية الصحة؛ المياه أمر حيوي. فهي تخلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية. فوفقاً لتقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية، 3,6 مليار نسمة في العالم، أي ما يقارب نصف سكان العالم، يعيشون في مناطق قد تشح فيها المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنويّاً، واقتربت فعلاً معدّلات الاستهلاك العالمي اليوم من بلوغ الحد الأقصى للقدرة على التحمّل، ويخفي هذا التوازن الهش في الحقيقة أوجه تفاوت كبيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

يصدر تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية سنوياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه، ويهدف هذا التقرير في نسخة السنوية إلى تزويد صانعي القرار بالأدوات اللازمة لصياغة وتنفيذ سياسات تُعنى بالحفاظ على استدامة المياه، ويضطلع برنامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية بمهمة تنسيق هذا التقرير نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.و يتماشى الموضوع السنوي لليوم العالمي للمياه مع محور اهتمام التقرير.



التوعية باهمية المياه بقرية الربع ببلطيم بكفر الشيخ



التوعية باهمية المياه بقرية الربع ببلطيم



التوعية وطرق الابواب بقرية الربع عن اهمية المياه



توزيع مطويات عن اهمية المياه بقرية الربع ببلطيم



توعية المصلين باهمية مياه الشرب بقرية الربع ببلطييم