اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 مارس 2023 09:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 10 مارس 2023 09:39 م
مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل امتحانات - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خريطة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى مستمرة كما هى دون أى تعديل أو تغيير، مشددة على أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ 6 مايو 2023، على أن تضع الإدارات التعليمية والمديريات جداول الامتحانات بما يتناسب مع التوقيتات الزمنية لمواعيد انطلاق الامتحانات بداية من 6 مايو المقبل.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، حيث نص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعميم مواصفات امتحانات شهرى فبراير ومارس على المديريات التعليمية فى المواد الدراسية المختلفة، من أجل التزام المدارس بها، مؤكدة أن بعض الأسئلة تكون اختيار من متعدد لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي وبعضها اختيار من متعدد ومقالى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.

وحددت الوزارة، مواعيد إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير، موضحة أنه يعقد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل.


التربية والتعليم

امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل

موعد امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل



الموضوعات المتعلقة

التربية والتعليم توجه المدارس بالاحتفال بيوم الشهيد

الخميس، 09 مارس 2023 10:00 ص

محافظة الإسكندرية تحذر من كيانات تعليمية وهمية تدعى تبعيتها لوزارة التربية والتعليم

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:18 م

وزيرا الشباب والرياضة والتربية والتعليم يشهدان فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تدشين النسخة الرابعة لأولمبياد المحافظات الحدودية

الإثنين، 06 مارس 2023 02:31 م

انطلاق مجموعات الدعم بالمدارس ومتابعات مستمرة من وكلاء الوزارة لآلية التنفيذ.. فتح قاعات ملائمة وتخفيض 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام.. وتخصيص 80% من العائد لصالح المعلم

الأحد، 26 فبراير 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة