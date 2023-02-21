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وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن اختبارات شهري مارس وأبريل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:50 ص
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن اختبارات شهري مارس وأبريل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.
 
ونص الكتاب الدورى، على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة، على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.
 
كما نص على إلتزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.
 
كما وجه الوزير بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، مشددًا على العمل على جذب الطلاب إلى المدرسة مع الإلتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.
 
ووجه الوزير بالاهتمام بتفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثانى على مستوى جميع المراحل الدراسية، وصولًا إلى نسبة 100% بنهاية العام الدراسي الحالي، والاهتمام بمبادرة "إحياء المسرح المدرسي"؛ وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب ورعايتها بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، وإعداد مديري المديريات التعليمية تقرير أسبوعى لكافة الأنشطة التى تمارس في المدرسة مرفق به فيديوهات لقصص النجاح المختلفة للطلاب.

التربية والتعليم

امتحانات الشهور للصفين الأول والثانى الثانوى

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اختبارات الشهور لصفوف النقل

وزير التعليم يصدر كتابا بشأن اختبارات الشهور



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