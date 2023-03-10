معارض "أهلا رمضان" تفتح أبوابها اليوم لطرح السلع بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

تواصل معارض "أهلا رمضان " فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين اليوم الجمعة لتوفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة، كما تفتتح وزارة التموين منافذ المجمعات الاستهلاكية أيضا اليوم في محافظات الوجه القبلي، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السابعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة ‏‏الداخلية، أن افتتاح معرض "سوبر ماركت - أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر، سيتم افتتاحه رسميًا بحضور الدكتور المهندس رئيس الوزراء دكتور مصطفى ‏مدبولى فى ‏‏15 من الشهر الجارى بعد استكمال عمليات التجهيز به ‏على أن يتم افتتاحه أمام الجمهور فى اليوم التالي مباشرة 16 مارس، وأن المعرض سيمتدد حتى الـ 21 ‏من نفس ‏الشهر، كما أن المعرض تشارك به الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية بكل ‏شركاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى شركات المطاحن ‏والزيوت وشركتي الجملة ‏العامة والمصرية، وشركه قها، وشركات ‏المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة ‏إلى الغرف التجارية واتحاد ‏الصناعات والمنتجين ‏وأصحاب السلاسل ‏التجارية والتجار والمصنعين والمنتجين، مؤكدًا أن ‏البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة، لافتا إلى أن ‏إنشاء ‏المعرض يأتي ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏وتحت ‏رعاية الدكتور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.‏

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن عدد المعارض وصل إلى ‏‏455 ‏معرضا ‏منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة إلى السيارات ‏المتنقلة ‏‏والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل ‏إلى 30%.