مطبوعات إعلانية لتعريف المواطنين فى سوهاج بفعاليات الأسبوع المائى

نشر مسؤلو التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بوسترات توعوية للمواطنين بقرية الكوامل قبلى مركز المنشاة، ضمن فعاليات الأسبوع المائى لتوعية الاهالى بفعاليات الأسبوع المائى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو والمنتدب.
وتستمر فعاليات الأسبوع المائى فى الفترة من 10 الى 16 مارس الجارى، تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس حيث يتم تنفيذ عدد من الفاعليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة، فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه وتحت رعاية اللواء الوزير طاق الفقى محافظ سوهاج.
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