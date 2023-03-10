مطبوعات إعلانية لتعريف المواطنين فى سوهاج بفعاليات الأسبوع المائى

وتستمر فعاليات الأسبوع المائى فى الفترة من 10 الى 16 مارس الجارى، تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس حيث يتم تنفيذ عدد من الفاعليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة، فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه وتحت رعاية اللواء الوزير طاق الفقى محافظ سوهاج.