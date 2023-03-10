اليوم السابع
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الجمعة، 10 مارس 2023 10:48 م
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مطبوعات إعلانية لتعريف المواطنين فى سوهاج بفعاليات الأسبوع المائى

الجمعة، 10 مارس 2023 09:56 م
مطبوعات إعلانية لتعريف المواطنين فى سوهاج بفعاليات الأسبوع المائى مطبوعات إعلانية لتعريف المواطنين بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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نشر مسؤلو التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بوسترات توعوية للمواطنين بقرية الكوامل قبلى مركز المنشاة، ضمن فعاليات الأسبوع المائى لتوعية الاهالى بفعاليات الأسبوع المائى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو والمنتدب.

وتستمر فعاليات الأسبوع المائى فى الفترة من 10 الى 16 مارس الجارى، تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس حيث يتم تنفيذ عدد من الفاعليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة، فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه وتحت رعاية اللواء الوزير طاق الفقى محافظ سوهاج.
 

 


سوهاج

محافظ سوهاج

مياه الشرب

الصرف الصحي

استهلاك المياه



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