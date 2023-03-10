مصرع وإصابة شابين في حادث دراجة بخارية في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق "المطرية - بورسعيد"، واستقبل مستشفى السلام بورسعيد ، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، شابين مصابين نتيجة انقلاب دراجة بخارية بطريق "المطرية - بورسعيد ".

وعلي الفور بعد وصول المصابين، تبين من التقرير المبدئي إصابة أحمد عادل عبدالستار 20 سنة، باشتباه كسر في القدم اليمنى، وإصابة محمد عادل عبد الستار 24 سنة، بنزيف في المخ وغيبوبة تامة.

وتوفي الشاب محمد عادل، خلال التعامل معه وتقديم الإسعافات الأولية داخل المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، ووضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.