مصرع عامل بطلق نارى بالرأس في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 30 سنة بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر إصابته بطلق نارى بالرأس عقب قيام عامل أخر بالتعدى عليه باستخدام سلاح نارى كان بحوزته، وذلك بسبب خلافات الجوار، تم ضبط المتهم السلاح المستخدم عبارة عن بندقية الية وبمواجهة المتهم أعترف بإرتكابه للواقعة لذات السبب.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة ووجود متوفى على إثر إصابته بطلق نارى وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة مكان الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول المدعو وائل ص ص م 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز البلينا إلى مستشفى البلينا المركزي " جثة هامدة " أثر إصابته بطلق ناري بالرأس " حيث تبين قيام المدعو إسلام ث ر ا 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة .

وبسؤال والد المتوفى المدعو صابر ص م ح 57 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن ( بندقية آلية)وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.