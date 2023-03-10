مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه، وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت إخطاراً، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، ووجود متوفي ومصابين.

وعلى الفور إنتقلت إلى مكان الحادث قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، بعد الطريق الإقليمي بنحو 5 كيلومتر عند كافيتريا المصطفى أعلى الكبرى، مما أسفر عن مصرع شخص إسماعيل عيد علي، 31 سنة، وإصابة 9 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.