إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

الفيوم رباب الجالي

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق " القاهرة/ أسيوط" الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغات وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي وعلى الفور، إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 10 مواطنين وتم نق المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت وردت إشارة من شرطة النجدة بالفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم، وتبينّ قيام سيارة ملاكي بالاصطدام بدراجة نارية "موتوسيكل" على طريق بني سويف/ الفيوم، قبل اللاهون بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم محمد طه عبد الواحد 18 سنة، ومحمد منصور عبد الحميد 19 سنة، وأحمد محمد عبدالله 20 سنة، بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.