اليوم السابع
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مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بالحوامدية

الجمعة، 10 مارس 2023 10:19 م
مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بالحوامدية سيارة اسعاف، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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لقيت سيدة مصرعها نتيجة اصطدام قطار بها خلال عبورها السكة الحديد في الحوامدية، وأشارت التحريات أنها حاولت تفادي القطار، إلا أنها أصيبت وفارقت الحياة، حيث تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع سيدة صدمها قطار في الحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين صحة ما جاء وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.
 
استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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