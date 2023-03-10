مستشفى زفتى العام بالغربية ينجح في إجراء أول حالة فصل البلازما لمريضة

نجح الفريق الطبي بمستشفى زفتى العام بقيادة الدكتور محمد الجوهري مدير المستشفي، في إجراء أول حالة فصل بلازما لمريضة بالعنايه المركزة تعانى من وهن بالعضلات تبلغ من العمر 55 سنه موصله بجهاز التنفس الصناعى وذلك بالتنسيق مع إدارة الطب العلاجى وإدارة الكلى بالمديرية، وبإشراف الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة في الغربية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الجوهري مدير المستشفي، أن هذا الإجراء جاء بالتعاون بين أقسام العنايه المركزة و المخ والأعصاب و بنك الدم و الكلى الصناعى وكذلك طاقم التمريض المشارك، موجهًا الشكر للطاقم الطبي علي هذا النجاح.