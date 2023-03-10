محافظ الوادي الجديد: بدء العمل بالوحدة الحسابية الخاصة بفرع التأمين الصحى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بدء العمل بالوحدة الحسابية لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالوادى الجديد، والتى تُعد أول وحدة حسابية اقتصادية بالمحافظة، ضمن إجراءات الفصل الكامل للفرع عن تبعيته لفرع أسيوط.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية، لتيسير خدمات التأمين الصحى للمواطنين، والتوسع فى عقد اللجان الطبية تخفيفًا عن المرضى من مشقة الانتقال لتلقى الخدمة وتوفير العلاج اللازم للحالات المرضية المختلفة.

وكان محافظ الوادى الجديد، افتتح مؤخراً أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر المجلس الطبى العام (القومسيون الطبي) بمستشفى الخارجة التخصصى، يرافقه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة زينب عبد البارى مدير منطقة التأمين الصحى بالمحافظة، وجهاد متولى رئيس مركز الخارجة.

وشدّد المحافظ على تحرى الدقة فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين وتقديم الخدمات الطبية بالجودة اللائقة والمستوى المطلوب.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن تكلفة أعمال التطوير بلغت 1,2 مليون جنيه شملت تجهيز غرف الكشف والفحص، والمعمل الطبى، ومكاتب خدمات المواطنين مؤكداً على أن المحافظ اطمأنّ على سير العمل بالعيادات التابعة للتأمين الصحى، مُوجهًا بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وإدارة التأمين لتوفير الأجهزة المطلوبة وتقديم الدعم اللازم.