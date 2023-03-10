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محافظة الجيزة: إصلاح كسر بماسورة مياه فى العمرانية

الجمعة، 10 مارس 2023 03:27 م
محافظة الجيزة: إصلاح كسر بماسورة مياه فى العمرانية إصلاح ماسورة
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، حالة النظافة وأعمال التطوير الجارية بعدد من شوارع أحياء شمال الجيزة والعجوزة وجنوب والدقي.

 

وشملت جولة المحافظ شوارع سليمان أباظة والنيل وترعة السواحل وأحمد عرايي ومراد والبحر الأعظم، موجها رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة الدورية لجهود النظافة وتحسين الحالة العامة للطرق وصيانة أرصفة المشاة.

 

كما تابع محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في إصلاح  كسور بمواسير للمياه بشوارع اليابان وأعلى رصيف المشاة بشارع ترعة الزمر، موجها برد الشئ لأصله عقب الانتهاء من الأعمال وشفط أي مياه ناتجة عن الكسر.

 

وتابع المحافظ جهود مدينة الحوامدية في غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بشارع جمال عبد الناصر مع مصادرة محتوياته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.


محافظ الجيزة

جنوب الجيزة

العجوزة

الجيزة



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