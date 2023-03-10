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مؤسسة حياة كريمة: مبادرة "كتف في كتف" توزع مليون كرتونة في 16 محافظة

الجمعة، 10 مارس 2023 02:22 م
مؤسسة حياة كريمة: مبادرة "كتف في كتف" توزع مليون كرتونة في 16 محافظة التحالف الوطني للعمل الأهلي
كتبت أسماء أمين

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أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم انطلاق فعاليات مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
 
 
وتنطلق فعاليات المبادرة اليوم في 16 محافظة بالتوازي وهم ( القاهرة – الجيزة –القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية –كفر الشيخ – البحيرة – الاسكندرية – الاسماعيلية –الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان)، تشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى 160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف، وكان للأطفال نصيب من المبادرة وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم  تزامنًا مع اقتراب الشهر المبارك.
 
تأتي مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية  للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، التي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.
 
يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022 ، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

التحالف الوطنى للعمل الاهلى

كتف فى كتف

كرتونة مواد غذائية

شهر رمضان

توزيع كراتين رمضان

اليوم السابع بلس



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