"لاريسا" تضرب المملكة المتحدة بعواصف ثلجية وتتسبب بفوضى على الطرق.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

أطلقت السلطات البريطانية تحذيرا للجمهور بعد أن تسببت الظروف الجوية القاسية والثلوج الكثيف في فوضي في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وطلب من المواطنين عدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوي بعد أن ظل السائقين عالقين في سياراتهم لأكثر من 6 ساعات بسبب العواصف.

ضربت العاصفة لاريسا أجزاء من المملكة المتحدة بالرياح والعواصف الثلجية بين عشية وضحاها ، ولا يزال لدى مكتب الأرصاد الجوية عددًا من التحذيرات بشأن الثلوج والجليد ، بما في ذلك تحذيران يغطيان شمال إنجلترا وميدلاندز حتى منتصف النهار وويلز حتى الساعة 9 صباحًا.

تغطي أربعة تحذيرات للثلج أيضًا معظم أنحاء البلاد ، باستثناء جنوب شرق إنجلترا وغرب اسكتلندا، ووفقا لصحيفة تليجراف، ترك تساقط الثلوج بكثافة السائقين عالقين لأكثر من سبع ساعات على الطرق السريعة في مانشستر الكبرى ويوركشاير.

كما تأثرت وسائل النقل العام أيضًا ، حيث قالت Network Rail إن العديد من الأشجار المتساقطة قد أغلقت الخطوط بين مانشستر وشيفيلد ، مما يعني أنه لا يمكن تشغيل أي قطارات.

قال خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية أليكس بوركيل إن جيبًا في غرب اسكتلندا يغطي جلاسكو ومقاطعة أرجيل قد يكون المنطقة الوحيدة التي لم تمسها الأمطار الغزيرة والثلوج.

وقال إن أسوأ الأحوال الجوية كانت متوقعة في شمال غرب ويلز وشمال إنجلترا ، وتابع: "مزيج من الثلوج الكثيفة والعواصف هو السبب في أننا من المحتمل أن نرى العواصف الثلجية والثلوج المنجرفة التي تسبب مخاطر إضافية على الطرق"، وأضاف انه من المرجح تعرض الناس في جنوب إنجلترا للأمطار الأكثر شدة.