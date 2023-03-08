الليلة الأبرد منذ 2010.. درجة الحرارة فى بريطانيا تسجل أمس 15.2 تحت الصفر

كتبت: نهال أبو السعود

قال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، إن ليلة الثلاثاء كانت أبرد ليلة في العام حتى الآن، حيث انخفضت درجة الحرارة في بعض المناطق إلى أدنى مستوياتها القياسية عند سالب 15.2 درجة، كما تنبأت أن الثلوج ستغطي معظم بريطانيا خلال بقية الأسبوع.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة الليلية تحت الصفر في جميع دول المملكة المتحدة الأربع حتى يوم الجمعة على الأقل.

بعد بداية "شديدة البرودة" حتى يوم الأربعاء ، أصدر مكتب الأرصاد الجوية عدة تحذيرات بخصوص الثلوج والجليد مما قد يؤدي إلى إصابات من الانزلاق والسقوط وتسبب اضطراب السفر.

وتأثرت الرحلات الجوية من العديد من المطارات بسبب التأخير ، بما في ذلك مطار بريستول الذي تم إغلاقه مؤقتًا "لعمليات إزالة الجليد" حتى التحديث التالي في الساعة 11 صباحًا.

كما تأثرت 27 رحلة على الأقل كان من المقرر أن تغادر من المطار صباح الأربعاء ، في حين تم تحويل العديد من الوافدين إلى برمنجهام.

ووفقا للصحيفة دفعت السلطات بموظفين إضافيين في الموقع للمساعدة في الاستجابة للظروف الجوية السيئة ونصحت الركاب بالتحقق من شركة الطيران الخاصة بهم قبل وصولهم إلى المطار، وقال مطار جاتويك إن بعض الركاب واجهوا "تأخيرات طفيفة" صباح الأربعاء لكن "المطار مفتوح والرحلات تعمل".

قال خبراء الأرصاد إن تساقط الثلوج في معظم الأماكن سيستمر حتى يوم الجمعة ، مع تحذير للثلوج يغطي جميع أنحاء المملكة المتحدة شمال برمنجهام يمتد من الساعة 3 صباحًا يوم الخميس حتى 6 مساءً يوم الجمعة.