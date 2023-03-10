"الفصول الأربعة لفيفالدى" فى حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية اليوم

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا فنيا لـ أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية فى تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو أحمد فرج ومشاركة صوليست الفيولينة الفنان مدحت عبد السلام يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من مؤلفات الموسيقار العالمي أنطونيو فيفالدى.

ألف "فايفالدى" موسيقى الفصول الأربعة فى عام 1723 ونشرها فى عام 1725، وتتميز بانسياب وعذوبة فى إيقاعاتها التى وظف فيها كل أحاسيسه، فتراوحت موسيقاها بين السرعة والبطء لتعبر عن ثلوج الشتاء وعواصفها وأزهار الربيع المتفتحة، وعودة الطيور بأغانيها البهيجة، وحرارة الشمس اللاذعة، ورائحة الصنوبر، واحتفال المزارعين بحصاد مواسمهم في الخريف.

ويشار إلى أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس عام 2004 على يد المايسترو الراحل جهاد داوود، وقدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة، كما شارك فى مهرجانات فنية كثيرة داخل مصر وخارجها، ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة الخاصة بالوتريات.