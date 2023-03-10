قصة نجاح صاحب مصنع مخللات بالمنوفية بدعم من جهاز تنمية المشروعات.. صور

المنوفية - محمد فتحى

لم يستسلم للبطالة نهائيا وقرر أن يحقق أن يكون صاحب عمل ومشروع كبير، طارق أحمد على البالغ من العمر والمقيم بقرية المقاطع التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وأصبح صاحب أشهر مصنع مخلل على مستوى الجمهورية وليس فقط محافظة المنوفية، وساعده جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظة المنوفية، فى تحقيق حلمه عقب تقدم القروض التى كان فى حاجه لها ويعد الجهاز من أهم الأجهزة التى تساعد الشباب فى تحقيق أحلامهم عن طريق توفير قروض ميسرة للشباب بفائدة قليلة جدا لآن الهدف منه هو القضاء على البطالة وليس الربح نهائيا، حيث يواصل الجهاز نجاحاته فى شتى المجالات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للشباب.

ويقول طارق على عقب التخرج من كلية التجارة جامعة المنوفية، توجهت العمل بمدينة شرم الشيخ محتسبا فى أحد الفنادق وظللت أعمل لمدة ما يقرب من 8سنوات ولبعد المسافة بين العمل وأسرتى قررت أن أقوم بفتح مشروع لى وجاءت فكرة إنشاء مصنع للمخللات بقريتى المقاطع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ولكن رأس المال وقف عائقا أمامى وبالتحدث مع أحد زملائى أكد لى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهية الصغر بمحافظة المنوفية، والمينى وقتها بالصندوق الاجتماعى يمول المشروعات الصغيرة.

ويضيف بالفعل توجهت إلى الصندوق الاجتماعى وقتها والمسمى حاليا بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظة المنوفية، وقابلونى أحسن مقابلة وعرضت عليهم فكرة تنفيذ مصنع مخلل وبالتحديد كان فى عام 2004، وبالفعل قدموا لى قرضا بمبلغ 50 ألف جنيه وانتهيت من سداده فى نهاية 2007.

ويشير صاحب مصنع المخلل، ولم أكتفى بذلك توجهت مره أخرى فى عام 2008 إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظة المنوفية، وحصلت على مبلغ 150 ألف جنيه، لكى أقوم بتوسيع المشروع وبالفعل توسع المشروع بشراء ماكينات حديثه لتحجيم الزيتون وترولى.

ويؤكد الجهاز ساعدنى كثير نظرا لكون ملتزم معه فى سداد القروض وحصلت بعد ذلك على قرصين الأول فى عام 2012، و200ألف جنيه فى عام 2016، وتم تسديد جميع القروض وتوسع المشروع وتم مضاعفة إنتاج المصنع وتوزيع المنتجات على المحلات المختلفة داخل المحافظة، وكذلك عدد من الفنادق بالمحافظات الأخرى، مثل جنوب سيناء والبحر الاحمر والقاهرة، كما حصلت على شهادة الإشراف الصحى من وزارة الصحة وتوسعت والمصنع أصبح مصنعين بأحدث الاشتراطات المتوافقة مع غرفه الصناعات الغذائية وأنا اقتربت من سداد القرض الأخير وبفضل الله وصل رأس مال المصنعين 5 مليون جنيه.

ويؤكد أن المصنعين يوفران 15 فرص عمل ثابتين للعمال الموجودين مؤمن عليهم تأمينات اجتماعية وصحية، و200 فرصة عمل للأهالى الذين يقومون بتوزيع أنواع المخللات للمصنع.

وطالب طارق على الشباب عدم انتظار الوظائف الحكومية أو الخاصة والاعتماد فتح مشاريع خاصة لهم لكى يحققون كل أهدافهم وأمنياتهم.

وكان المحاسب إيهاب حجازى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية عن تنظيم دورات تدريبية للسيدات والفتيات بقرى مركزى أشمون والشهداء ضمن "حياة كريمة" للتعريف بالخطوات الأساسية لإقامة مشروعات وأنشطة متنوعة يمكن تنفيذها وكيفية حصولهن على التمويل المناسب، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لتأهيل السيدات من أصحاب المشروعات القائمة تحت عنوان " سيدات الأعمال يمضين قدما" لتأهيلهن وتطوير قدراتهن فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعات جادة للشباب بشتى المجالات للعمل على تعزيز ثقافة العمل الحر والقضاء على البطالة لإحداث تنمية شاملة وذلك فى ضوء تنفيذ المشروع القومى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها رئيس الجمهورية.

كما أشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات عن تنظيم سلسلة دورات تدريبية لريادة الأعمال لعدد من طلبة الجامعات بمركزى المبادرة الرئاسية تحت عنوان "إبدأ مشروعك"، بهدف تعريف المتدربين على كيفية إقامة المشروعات ووضع خطة لتنفيذ المشروع وإعداد دراسة الجدوى وكذا دراسة السوق وحساب الفجوة التسويقية، موضحاً بأن إجمالى ما تم تمويله من مشروعات بكافة القطاعات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021 بلغ (520) مشروع لتوفير (1023) فرصة عمل لأبناء المركزين بتكلفة ما يقرب من 17 مليون جنيه، فضلا عن قيام الجهاز بإصدار (60) ترخيص مؤقت لمشروعات جديدة وتوفيق أوضاع (19) مشروعاً، وإصدار (170) شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات بالقرى المستهدفة من المشروع القومى لحياة كريمة.

وفى مجال الخدمات الغير مالية، تم تنظيم عدداً من ورش العمل والمؤتمرات للتعريف بالجهاز والخدمات التى تقدم من خلاله والتعرف على المزايا والتسهيلات التى يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وقد أكد حجازى على أن جهاز تنمية المشروعات يستقبل كافة المواطنين من أبناء المحافظة الراغبين فى الاستفادة من مختلف الخدمات التى يقدمها الجهاز سواء فى مجال التدريب أو التمويل أو التسويق.



طارق صاحب مشروع مصنع المخلل



مشروع مصنع المخلل (1)



مشروع مصنع المخلل (2)



مشروع مصنع المخلل (3)



مشروع مصنع المخلل (4)



مشروع مصنع المخلل (5)



مشروع مصنع المخلل (6)