فعاليات الأسبوع المائى بسوهاج تنطلق من مساجد وكنائس الكوامل قبلى

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم الجمعة، فعاليات الأسبوع المائى بقرية الكوامل قبلى بمركز المنشأة من مساجد وكنائس القرية للتوعية من خلال خطبة الجمعة بالمساجد وعظة الجمعة من الكنيسة الإنجيلية، وذلك لتوعية رواد المساجد والكنيسة برسائل التوعية المائية .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب، وأضاف أن فعاليات الأسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 إلى 16 مارس الجارى، وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفاعليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الاوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شئون البيئة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه تأتى تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعية بعدد 14 مسجدا بالقرية خلال الجزء الثانى من الخطبة لتوعية المصليين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية بالكنيسة الإنجيلية تتمثل فى عظة عن ترشيد استهلاك المياه وورشة سباكة لتدريب السيدات على كيفية القيام بأعمال الصيانة للأدوات الصحية فى المنزل.

جدير بالذكر، أنه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى، كما يتم تنفيذ عدد من الانشطة التوعية بمركز الشباب.





