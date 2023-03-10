فحص 133 ألف طالب ضمن مبادرة اكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا خلال فبراير

المنيا – حسن عبد الغفار

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، حفاظا على صحة أطفال المدارس وتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

وأعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن فحص 133 ألفا و166 من تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا.

أوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، وتهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم وأشار إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج.