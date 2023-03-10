وأوضح القواسمي أن إسرائيل تسعى إلى إرهاب الشارع الأمريكي وتخويفه من انتقادها، باعتبار ذلك "معاداة للسامية" بينما الحقيقة أن انتقاد إسرائيل لممارساتها غير الأخلاقية والوحشية ليست لها علاقة بـ"معاداة السامية".

وأكد أن أهمية طلبة الجامعات تكمن في تأثيرهم المباشر على الشارع الأمريكي، داعيا إياهم أن يكونوا صوت العدالة والحرية والمساواة، وألا يكونوا مدافعين عن نظام فصل عنصري مثل إسرائيل .