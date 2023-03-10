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ضبط 3 قضايا مخدرات فى السلام وعين شمس

الجمعة، 10 مارس 2023 01:15 م
ضبط 3 قضايا مخدرات فى السلام وعين شمس حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- ميزان حساس - مـبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه والهواتف للإتصال بعملائه.

وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (1101 قرص مخدر – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – ميزان حساس – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وتم ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف للإتصال بعملائه.

 

 

 


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