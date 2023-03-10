ضبط 2409 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط عدد من القضايا فى مجالات تهريب البضائع ومكافحة تهريب المواد المخدرة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى :-

فى مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (3) قضايا، وفى مجال تهريب النقد: ضبط قضية

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2409) مخالفة مرورية متنوعة

.فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (32) قضية.فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (231) حكم قضائى متنوع.فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (6) قضايا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.