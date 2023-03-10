ضبط ‏87368 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (87368) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية:(564) مخالفة السير بدون تراخيص.(20039) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (33) مخالفة موقف عشوائى.(4) مخالفات شروط التراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.