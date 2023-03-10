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شركة مياه الأقصر تبدأ فعاليات الأسبوع المائي لتوعية أهالى قرية الرياينة بأرمنت

الجمعة، 10 مارس 2023 05:46 م
شركة مياه الأقصر تبدأ فعاليات الأسبوع المائي لتوعية أهالى قرية الرياينة بأرمنت شركة مياه الأقصر تبدأ فعاليات الأسبوع المائي
الأقصر – أحمد مرعى

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انطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، فى فعاليات الأسبوع المائي بمركز ومدينة أرمنت داخل قرية الرياينة، حيث تم تخصيص جزء من خطبة الجمعة حول أهمية وقيمة ترشيد إستهلاك المياه وسبل الحفاظ عليها، وتم توزيع مطبوعات متنوعة على المصلين بعد الجمعة لتوعيتهم.

وفي هذا الصدد قام فريق التوعية بإدارة مياه أرمنت بالتعاون مع خطيب مسجد الرياينة بتخصيص جزء من خطبة الجمعة عن ترشيد إستهلاك المياه، وكذلك كيفية الحفاظ عليها من الناحية الدينية، كما وقام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات وبروشور على المصلين عقب انتهاء الخطبة اليوم.

وفى نفس السياق استقبل اللواء المهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه"  الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من خلال أربعة محاور رئيسية وهي (إدارة الأصول - جودة الخدمة - تغطية التكاليف - الكفاءة التشغيلية).

وعرض فريق شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات بالشركة، والتي تضمنت ميكنة منظومة للقراءة والتحصيل وتأثيرها المباشر على زيادة الإيرادات وخفض كمية المياه الغير محاسب عليها بشكل ملحوظ، وأيضاً تطبيق برنامج SCADA وهو جزء من عملية التحول الرقمي للشركة، والذي بدوره يوفر البيانات المطلوبة لمتابعة الكفاءة التشغيلية لمرافق الشركة، مما يساعد في نقل الصورة الكاملة لمتخذي القرار وسرعة الاستجابة للمستجدات والطوارئ.

توعية الأطفال بترشيد إستهلاك المياه وسبل الحفاظ عليها
توعية الأطفال بترشيد إستهلاك المياه وسبل الحفاظ عليها

 

شركة مياه الأقصر تبدء فعاليات الأسبوع المائي
شركة مياه الأقصر تبدء فعاليات الأسبوع المائي

 

فعاليات الأسبوع المائي لتوعية أهالى قرية الرياينة بأرمنت
فعاليات الأسبوع المائي لتوعية أهالى قرية الرياينة بأرمنت

 

 


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