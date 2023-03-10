ورشة بعنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعى" وفعاليات مشروع الرواد بكفر الشيخ

نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة رياضية بعنوان « العنف القائم على النوع الاجتماعي» ضمن خطة نشاط أندية السكان لشهر مارس الجارى، وذلك بمركز شباب المنشأة الكبرى التابع لإدارة شباب قلين، وبمشاركة 30 شابا وفتاة من أعضاء مركز الشباب.

جاء ذلك في إطار، توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور محافظ كفر الشيخ ، بزيادة الفعاليات التوعوية للشباب ضد المخاطر التي يواجهها المجتمع.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الورشة الرياضية، تناولت ظاهرة العنف الأسري، وتوضيح مفهوم العنف والإكراه، والعنف القائم على النوع الاجتماعي وأنواعه، وكيفية التعامل مع ضحية العنف، والفرق بين الجنس والنوع، وحقوق ضحية العنف القائم على النوع، والتحرش بأنواعه، وذلك بهدف تصحيح بعض الأفكار والمفاهيم المغلوطة، والمتعلقة بالجوانب الطبية للحياة الأسرية، ورفع الوعي بقضايا السكان والصحة الإنجابية، وشمل برنامج الفعالية عددا كبيرا من الألعاب والأنشطة الرياضية.

وأضاف محروس، أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، منال جمال الدين، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال، والمشروعات الناشئة وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب، ومتابعة شريف السواق، منسق أندية السكان بالمديرية أدارت الورشة الرياضيه، هاجر كمال حسن.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة، فاعليات المشروع القومي للرواد بمركز شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بمشاركة 40 متدرب من الرواد للتدريب على لعبات " كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، الشطرنج، تمرينات اللياقة البدنية " على أيدي مدربين متخصصين، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تحرص على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة لكل الأعمار لتصبح أسلوب حياة، وفق برامج تدريبية تتناسب مع كل فئة عمرية لتحقيق التقدم المنشود في أداء اللاعب وفق الحمل التدريبى الذى يتناسب مع قدراته، لياقته البدنية خصائص الصفات البدنية و طرق التدريب .

تقام البرامج التدريبية للمشروع القومي للرواد، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ،وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، بمتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير الإدارة، وتنفيذ محمود سلطح، مدرب المشروع، محمد شاكر إدارى المشروع .



فاعليات المشروع القومي للرواد بشباب كفر الشيخ



جانب من فاعليات المشروع القومي للرواد بشباب كفر الشيخ (1)



المشاركون في الورشه الرياضية بعنوان العنف القائم على النوع الإجتماعى



ورشه رياضية بعنوان العنف القائم على النوع الإجتماعى