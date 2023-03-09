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توجيه اتهامات بالفساد لرئيس وزراء ماليزيا السابق محيى الدين ياسين

الخميس، 09 مارس 2023 12:23 م
توجيه اتهامات بالفساد لرئيس وزراء ماليزيا السابق محيى الدين ياسين محيى الدين ياسين
وكالات الأنباء

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قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية عزام باكى إن رئيس الوزراء السابق محيى الدين ياسين سيواجه اتهامات بالفساد غدا الجمعة.

ولم يقدم رئيس هيئة مكافحة الفساد أى معلومات إضافية عن التهم الموجهة إلى محيى الدين، مؤكداً أن الهيئة ستصدر بياناً رسمياً في وقت لاحق اليوم لتوضيح ملابسات التحقيق مع محيي الدين والتهم التي ستوجه إليه أمام القضاء، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

ووصل محيي الدين، الذي تولّى رئاسة الوزراء لمدة 17 شهراً في 2020 و2021، إلى مقر هيئة مكافحة الفساد صباح الخميس لاستجوابه.

وخضع محيي الدين وحزبه لتحقيقات فساد منذ خسارة انتخابات متقاربة النتائج في نوفمبر لصالح رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

 


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