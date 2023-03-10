دراسة تحذر: ملايين الفئران فى نيويورك قد تحمل فيروس كورونا

كتب محمد جمال

قال باحثون فى جامعة ميسورى الأمريكية، إن ملايين الفئران التى تعيش فى مدينة نيويورك، معرضة للإصابة بـ"كوفيد-19"، وذلك في إطار بحث يسعى إلى معرفة ما إذا كان الفيروس "يتطور"، وتتبع إمكانية انتقاله إلى البشر من تلك القوارض، بحسب صحيفة "يو اس توداى".