دراسة: الموسيقى الصاخبة في الأفراح تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية

كتبت فاطمة ياسر

تم ربط التعرض للموسيقى الصاخبة على المدى الطويل بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والأمراض، ويجب أن يدرك الأشخاص المعرضون للإصابة بأمراض القلب أن التعرض المزمن للضوضاء في المكان الذي يعيشون فيه قد يزيد من مخاطر علي صحتهم، وذلك وفقا لموقع “indiatoday-i”.

ففي الأشهر القليلة الماضية ، شوهدت سلسلة من الحوادث المروعة في الهند حيث شوهد الناس ينهارون فجأة وفي بعض الحالات يموتون نتيجة لعدم قدرتهم على تحمل الموسيقى الصاخبة.



البالغين الأصحاء معرضون لأمراض القلب والأوعية الدموية ففي نوفمبر 2019 ، نُشرت دراسة في European Heart Journal تظهر أن أي نوع من الموسيقى ، سواء كانت بصوت عالٍ أو خفيف ، يمكن أن يجعل الشخص ضعيفًا. وأجرى الباحثون الدراسة على 500 من البالغين الأصحاء ، الذين كانوا يعيشون أو يعملون بالقرب من مناطق الأسواق المزدحمة ويتعرضون باستمرار للموسيقى الصاخبة. وكشفت الدراسة ، التي استمرت خمس سنوات ، أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض أمراض القلب يتعرضون لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبعد ضبط العوامل الأخرى التي تساهم في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (بما في ذلك تلوث الهواء) ، وجدوا أن كل زيادة بمقدار 5 ديسيبل في متوسط ​​مستوى الضوضاء على مدار 24 ساعة مرتبطة بزيادة بنسبة 34٪ في النوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من أمراض القلب الخطيرة.

عدم انتظام ضربات القلب يسبب مشاكل ومن المشاكل ذات الصلة، يؤثر هذا أيضًا على اللوزة (المادة الرمادية داخل الدماغ) التي تلعب دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرار، و يؤدي التعرض المزمن للضوضاء إلى تقلص هذا الجزء ، مما يتسبب في مشاكل مثل العدوانية وتقلب المزاج. كما أجريت دراسة مماثلة في المركز الطبي بجامعة ماينز في ألمانيا على حوالي 15000 شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و 74 عامًا، و كشفت الدراسة ما إذا كانت الموسيقى أو الضوضاء ، إذا زادت بعد حد معين ، يمكن أن يكون لها تأثير ضار على قلوب الإنسان، و عندما يتعرض الشخص للموسيقى الصاخبة ، فإن نبضات قلبه تزداد بسرعة ، تمامًا كما ترتفع أثناء الركض أو أداء التمارين البدنية. ويسمى عدم انتظام ضربات القلب بالرجفان الأذيني ونتيجة لذلك ، هناك مخاطر مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية والجلطات الدموية. يعتقد العلماء أن أي نشاط يرفع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى الرجفان ويحدث نفس الشيء مع الضوضاء العالية. في هذا ، لا يصل الدم إلى الحجرتين العلويتين من القلب بشكل صحيح ، مما يؤدي أيضًا إلى اضطراب تدفق الدم في الحجرتين السفليتين مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. الكثير من التعرض الذي يجب تجنبه فيمكن أن يؤدي التعرض للصوت بمقادير عالية جدًا إلى إرهاق الخلايا والتراكيب الحسية في الأذن. إذا استمر ذلك لفترة طويلة ، فقد تتضرر بشكل دائم ، مما يؤدي إلى فقدان السمع، و تكشف نتائج معظم الدراسات أن الصوت الذي يصل إلى 60 ديسيبل أمر طبيعي للأذن البشرية، و تشمل بعض الممارسات غير الآمنة استخدام سماعات الرأس لساعات طويلة أو الحضور في أماكن ترفيهية ، مثل الحفلات الموسيقية والحانات والنوادي ومناسبات الزفاف ، وفقًا للدراسة. ويجب على المرء أن يتجنب الاستماع إلى الموسيقى بمعدل 100 ديسيبل أو أكثر لأكثر من 15 دقيقة لأنها تؤثر بشدة على القدرة على السمع. الصوت فوق 50-70 ديسيبل يعتبر ضارًا ويؤثر على قلب الإنسان وعقله.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يتعرض واحد من كل شابين لخطر الإصابة بفقدان السمع نتيجة التعرض المفرط والمطول للموسيقى الصاخبة والأصوات الترفيهية الأخرى.