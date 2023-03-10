حياة كريمة.. الكشف الطبى على 1200 مواطن فى قافلة بقرية ميت سراج بالمنوفية

أعلنت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة باطنة، أطفال 1، أطفال 2، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد ، وأسنان، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1200 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية 160حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط 128حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 26 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 17 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

وأكدت أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وتم تنظيم القافلة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.