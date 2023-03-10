صحة المنوفية: حملة طرق الأبواب تصل إلى مليون و100 ألف مواطن

أعلنت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن تحقيق المديرية نجاحا كبيرا فى حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا ضمن الحملة التى انطلقت فى شهر يناير الماضى.

وأكدت الدكتورة رشا خضر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة وصلت إلى مليون و100 ألف مواطن، مشيرة إلى الجهد الكبير الذى تقوم به المديرية من أجل الوصول إلى كل مواطن بكل شبر من المحافظة.

وأضافت، وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن حملة الانيميا والتقزم والتى انطلقت بالمدارس بالمحافظة وصلت إلى 280 ألف طالب وطالبة ومستمرة حتى الانتهاء من العام الدراسى، مؤكدة أن المديرية لا تدخر جهدا فى سبيل الوصول إلى كل طالب وطالبة للحفاظ على الأبناء.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت تطعيم المواطنين باللقاح المضادة لفيروس كورونا، من خلال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء.