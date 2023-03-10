جامعة جنوب الوادى تنظم الأسبوع البيئى الأحد

قنا صابر سعيد

تطلق جامعة جنوب الوادى، فعاليات الأسبوع البيئى الـ15 بكليات جامعة جنوب الوادى بقنا وفرعها بالغردقة، يوم الأحد المقبل 12 مارس حتى 16 مارس، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، إن فعاليات الأسبوع البيئى تتضمن معارض إنتاجية وفنية وسوق خيرى وزيارات ورحلات وقوافل متنوعة وورش عمل ومعسكرات خدمة عامة وحملات تبرع بالدم وسباق طريق ومنافسات طلابية متنوعة.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مختلف كليات الجامعة بقنا والغردقة ستشارك بفعاليات الأسبوع البيئى ويتم تنفيذ الفعاليات والأنشطة والمبادرات بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الصناعى.