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تدشين مبادرة كتف فى كتف للحماية الاجتماعية بالأسمرات وتوزيع سلع غذائية.. صور

الجمعة، 10 مارس 2023 02:45 م
تدشين مبادرة كتف فى كتف للحماية الاجتماعية بالأسمرات وتوزيع سلع غذائية.. صور مبادرة كتف فى كتف
كتب سيد الخلفاوى

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شهد حى الأسمرات اليوم تدشين مبادرة "كتف بكتف" والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تستهدف المبادرة تقديم 5 مليون صندوق مواد غدائية للأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية .

وتم خلال الحفل الذى شهده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توزيع 2000 كرتونة غذائية،و 2 طن لحوم ، و 2000 قطعة ملابس .

وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها خاصة الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية .

وأشاد محافظ القاهرة بالمبادرة مؤكدًا أنها تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة والتي تهدف إلي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى .

 

التدشين
التدشين

 

تدشين المبادرة
تدشين المبادرة

 

مبادرة كتف فى كتف
مبادرة كتف فى كتف

 


الأسمرات

كتف بكتف

القاهرة

سلع غذائية

اليوم السابع بلس



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