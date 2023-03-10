افتتاح 6 مساجد بتكلفة 17 مليون جنيه فى كفر الشيخ بالجهود الذاتية.. صور

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ،والشيخ عطا بسيونى ،مدير عام الدعوة بالمحافظة، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،ورعاية الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، مسجد الرحمن الرحيم بالصوالحة بالقنطرة، بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين وأعضاء مجلس النواب، وتم تأجيل افتتاح عدد آخر سيتم افتتاحه الأسبوع المقبل.

افتتح غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، ورأفت عابد يوسف نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وأحمد عبد المنعم حماده، رئيس قرية تيدا، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف شرق سيدي سالم، المسجد الكبير بالعيسوية.

وافتتح فتحى يوسف، نائب رئيس مدينة دسوق، نائبا عن اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ سعد السعيد الزيات، مدير أوقاف دسوق مسجد الرحمة، وسط أهالى عزبة باز لقرية ابطو التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين بمركز دسوق بحضور عضو مجلس النواب عادل النجار، والشيخ وجيه زاهر، وكيل إدارة أوقاف بحرى.

قال الشيخ محمد يونس ،وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ تم افتتاح 6 مساجد إحلال وتجديد ،4 مساجد صيانة وترميم بالجهود الذاتية، بحضور مديري إدارات الأوقاف والمشايخ والخطباء ، وقيادات مديرية الأوقاف وعدد كبير م الأهالي

تم افتتاح المسجد الكبير بالعيسوية بمركز سيدي سالم، على مساحة 1400 متر، بتكلفة 4 ملايين و560 ألف جنيه، ومسجد الرحمة بأبطو بقرية العجوزين بدسوق، على مساحة 350 متر، بتكلفة مليون و548 ألف جنيه، ومسجد الرحمة البحري، بالمنشية الجديدة بسيدي سالم، على مساحة 170 متر، بتكلفة 510 ألف جنيه، ومسجد الرحمن الرحيم بالصوالحة بالقنطرة، مساحة 820 متر، بتكلفة 4 ملايين و960 ألف جنيه، ومسجد النور بأبو غميمه بسيدي سالم، على مساحة 700 متر ، بتكلفة مليون و 945 ألف حنيه، ومسجد التوحيد" عبدالحميد كون"، بالمندورة وبدسوق، على مساحة 124 متر، بتكلفة 744 ألف جنيه.



افتتاح مسجد بدسوق



افتتاح مسجد بسيدي سالم



افتتاح 6 مساجد بكفر الشيخ



الحضور خلال افتتاح المساجد