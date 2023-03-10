تدريب 300 سيدة وفتاة على المشغولات اليدوية ضمن مبادرة حياة كريمة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فاعليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة، وتحت رعاية محافظ أسوان، وذلك من خلال الدورات التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بعدد من القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة.

قالت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، في بيان صحفى، إن الدورات تستهدف تدريب حوالى 300 فتاة وسيدة يومياً بعدد من القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى، أن الدورات تتضمن التدريب على تنفيذ أعمال نحاس وتطريز وكروشية وعرجون ومكرميات وخيامية وسبيته، بالإضافة إلى الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات والخوص وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة، أن لجنة متخصصة من المجلس القومى تفقدت مجموعة من الأماكن والمواقع المقترحة بعدد من القرى والنجوع بمركزى إدفو وكوم أمبو، وذلك للتوسع فى تنظيم الدورات التدريبية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لاقتحام سوق العمل الحر وإقامة المشروعات الإنتاجية لتحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية.



جانب من التدريب



جانب من تدريب السيدات



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