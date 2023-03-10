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تحالف العمل الأهلى: مبادرة "كتف فى كتف" تستهدف نشر البهجة بين الناس

الجمعة، 10 مارس 2023 06:05 م
تحالف العمل الأهلى: مبادرة "كتف فى كتف" تستهدف نشر البهجة بين الناس مبادرة كتف في كتف
كتب إبراهيم حسان

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قال أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن مبادرة "كتف في كتف" تستهدف إحداث حالة من البهجة بكافة محافظات الجمهورية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله وتأثيرها الكبيرة على مصر.
 
أضاف موسى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن مبادرة "كتف في كتف" تستهدف كل محافظات مصر قبل دخول شهر رمضان الكريم، لتوزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، حيث تستمر أعمال المبادرة حتى 17 مارس الجاري، متابعا: "هناك كود يتم إرساله للمواطن المستفيد من المبادرة، يمكنه من اختيار المواد الغذائية التي يحتاجها في منزله".
 
وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: "لدينا قاعدة بيانات لـ30 مليون مواطن في المحافظات، ونعمل على تقديم مساعدات لهم، ونحن نعمل حاليا في 16 محافظة ومع يوم 17 مارس سنكون قد غطينا كل المحافظات بالجمهورية في ضوء أعمال المبادرة".
 
وأردف: "نستهدف نشر حالة من البهجة والفرصة بين الناس، ونقدم كل الأنشطة للصغار والكبار، حيث نحرص على توزيع فوانيس رمضان وألعاب الأطفال على الصغار في بعض المحافظات، بجانب إطلاق قوافل طبية وأنشطة مختلفة في أخرى".
 
 

مبادرة كتف في كتف

التحالف الوطني للعمل الاهلى

العمل الاهلى

المؤسسات الخيرية

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