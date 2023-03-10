جاء في رسالة من بوتين نشرت على موقع الكرملين على الإنترنت وقال إن "قرار المؤتمر الوطني لنواب الشعب هو اعتراف بخدماتك كرئيس للدولة والدعم الواسع للدورة التي تتبعها لضمان مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين وحماية الدولة ومصالح الأمة على الساحة الدولية "، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هنأ اليوم الجمعة نظيره الصيني شي جين بينج على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

كما أعرب الزعيم الروسي عن ثقته في أنه وشي سيكونان قادرين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وشدد على أن "روسيا تقدر بشدة مساهمتك الشخصية في تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين بلدينا، وأنا واثق من أن بالعمل معا، سوف نضمن زيادة نمو التعاون الروسي الصيني المثمر في مختلف المجالات".

وفي وقت سابق يوم الجمعة ، حصل شي، 69 عاما ، على ولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمس سنوات كرئيس للصين.

وأصبح هذا ممكنا بعد تعديل الدستور الصيني في عام 2018 للسماح لرئيس الدولة بالبقاء إلى أجل غير مسمى.

