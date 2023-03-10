انطلاق مهرجان إبداع النسخة الرابعة في 13 مجالا إبداعيا بالوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد ، فعاليات مهرجان إبداع فى نسخته الرابعة بقطاع الداخله وبلاط، بمشاركه 130مشاركا من مختلف المجالات، وتم التحكيم بمعرفة أعضاء هيئة تدريس من جامعة الوادي الجديد برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، وتحت إشراف بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وجرى تقييم المواهب في المجالات " الأدبية والفنية والعلمية منها الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الالكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي"لدورى الثقافى.

وشارك في التقييم أعضاء مراكز شباب محافظة الوادي ويتم التحكيم النهائي للأعمال الفائزة من كل مجال من لجنة تحكيم متخصصة من قبل الوزارة، وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لفتح المسارات المختلفة أمام مواهب الشباب وقدراتهم في مختلف المجالات الفنية والرياضية، حيث يعتبر المهرجان أضخم الفعاليات التي تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة في إطار إهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها بإكتشاف المواهب الشابة.